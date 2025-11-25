В Запорожской области ВСУ обстреляли жилой дом

Речь идет об обстреле деревни Васильевка

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли жилой дом в городе Васильевка Запорожской области, в результате повреждены фасад и кровля здания. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Зафиксирован обстрел жилого дома в Васильевке: повреждения получили фасад и кровля дома, частично выбиты стекла в окнах квартир. По счастливой случайности обошлось без пострадавших", - написал он, добавив, что на местах работает комиссия по оценке ущерба, последствия будут устранены в короткие сроки.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по Центру детско-юношеского творчества, в результате было повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла. Пострадавших среди мирных жителей нет.