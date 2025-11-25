Пленный из ВСУ: командиры приказывали стрелять в своих отступающих бойцов

По словам Артема Кондыбко, украинские операторы ударных дронов испытывали свои боеприпасы на гражданском населении, оставшемся в Красноармейске

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Командование украинских формирований, окруженных в Красноармейске (украинское название - Покровск), приказывало стрелять по отступающим военным ВСУ. Об этом сообщил военнопленный Артем Кондыбко в видео, предоставленном Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Наш расчет - три человека. Пулемет стоял в жилом доме. Задача была - уничтожение русской силы, также техники и военнослужащих ВСУ, которые отступали, не хотели сражаться и вести огонь. Когда наши отступали, нам говорили и их не жалеть - стрелять так же, как и русских", - сказал Кондыбко в видео, предоставленном Минобороны РФ.

По его мнению, командование ВСУ бросило их на произвол судьбы, отказавшись от эвакуации даже раненых бойцов. "Ситуация кошмарная - все отсутствует. Нет ни провизии, ни боекомплекта - ничего. Очень много погибло, много трехсотых (раненых - прим. ТАСС), много сдаются в плен. А вывозят наших раненых уже русские! Русские солдаты вывозят! Я думаю, что даже если бы могли, то желание навряд ли у них такое есть, у ВСУ", - рассказал пленный.

По словам Кондыбко, украинские операторы ударных дронов испытывали свои боеприпасы на гражданском населении, оставшемся в Красноармейске.

"Наши дронщики в Покровске тренировались на мирном населении - испытывали на них свои боеприпасы, на дронах. Также знаю, что в Покровске еще оставались магазины - наши бойцы их грабили, забирали все, что считали нужным, так как провизии не было, воды тоже не было. Знаю, что местные отказывались от всякой помощи от ВСУ, в частности, даже воду не брали, точнее брали, но не пили, потому что боялись, что вода отравленная", - прокомментировал военнопленный преступления своих сослуживцев.