ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Группа иностранных диверсантов ликвидирована на купянском направлении. Один из них вел переговоры на арабском языке, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"На купянском направлении ликвидирована группа иностранных диверсантов. В ходе анализа данных установлено, что один из боевиков диверсионной группы запрашивал эвакуацию на открытой частоте с использованием одного из диалектов арабского языка", - сообщил Марочко.

По его словам, группа боевиков из пяти человек была обнаружена средствами объективного контроля между Кучеровкой и Петропавловкой Харьковской. Диверсанты двигалась ночью вдоль реки Гнелица в северо-западном направлении. В результате минометного огня ВС РФ двое боевиков получили ранения не совместимые с жизнью, один получил тяжелое увечье.