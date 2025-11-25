В Таганроге в районе поврежденных объектов после атаки БПЛА ввели режим ЧС

При атаке погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Таганрога Ростовской области ввели режим ЧС в районе поврежденных объектов, где в результате атаки ВСУ погибли три человека. Повреждения получили несколько многоквартирных домов, здание колледжа, два промпредприятия и детский сад, сообщила глава города Светлана Камбулова.

В ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи БПЛА, по данным Минобороны РФ, средствами ПВО над регионом перехвачены и уничтожены 16 беспилотников.

"В результате вражеской атаки повреждены несколько многоквартирных домов, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17. Введен локальный режим ЧС в границах этих домов и учреждений", - написала она в Telegram-канале.