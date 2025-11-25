Бойцы группировки "Север" скинули на позиции ВСУ сотни агитлистовок

Сворачиваются листовки в небольшие рулоны по несколько штук и сбрасываются с квадрокоптеров с высоты

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Операторы БПЛА 30-го полка группировки "Север" сбросили на украинские позиции несколько сотен листовок с призывом сдаться в плен, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчетов подразделений войск беспилотных систем группировки войск "Север" сбросили несколько сот агитационных листовок с призывом военнослужащих ВСУ к добровольной сдаче в плен российским подразделениям", - сказано в сообщении.

Эти листовки сбрасываются над позициями и местами размещения подразделений ВСУ. Сворачиваются листовки в небольшие рулоны по несколько штук и сбрасываются с квадрокоптеров с высоты. Листовки разлетаются на большой площади, позволяя покрывать места дислокации и маршруты движения украинских военных.