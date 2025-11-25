{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине
Обновлено 

Средства ПВО РФ за сутки сбили 4 дальних ракеты "Нептун" и 419 БПЛА ВСУ

Также была сбита управляемая авиационная бомба
© Алексей Коновалов/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 4 ракеты большой дальности "Нептун" и 419 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 419 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 98 697 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 247 танков и других боевых бронированных машин, 1 620 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 538 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 635 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
"Офицеры России": атаками на гражданские объекты РФ Киев срывает диалог о мире
Однако председатель правления организации Роман Шкурлатов подчеркнул, что своими действиями противник не сможет подвести Россию к атакам по гражданским объектам Украины
Читать полностью