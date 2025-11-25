Средства ПВО РФ за сутки сбили 4 дальних ракеты "Нептун" и 419 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 4 ракеты большой дальности "Нептун" и 419 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На эту тему

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 419 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 98 697 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 247 танков и других боевых бронированных машин, 1 620 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 538 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 635 единиц специальной военной автомобильной техники.