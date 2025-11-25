Чемезов: противникам России "не снились" ее объемы производства вооружений

Конкретные цифры глава Ростеха не назвал

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов © Ростех

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью ТАСС заявил, что противникам Российской Федерации даже "не снились" ее объемы производства вооружений.

"Конкретные цифры, конечно, назвать не могу. Поэтому отвечу так: нашим противникам не снились такие объемы", - сказал собеседник агентства.

В интервью Чемезов также заявил, что Ростех готов дополнительно нарастить производство вооружения и военной техники, если будет такая необходимость.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.