Чемезов: противникам России "не снились" ее объемы производства вооружений
03:02
обновлено 03:32
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью ТАСС заявил, что противникам Российской Федерации даже "не снились" ее объемы производства вооружений.
"Конкретные цифры, конечно, назвать не могу. Поэтому отвечу так: нашим противникам не снились такие объемы", - сказал собеседник агентства.
В интервью Чемезов также заявил, что Ростех готов дополнительно нарастить производство вооружения и военной техники, если будет такая необходимость.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.