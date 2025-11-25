ТАСС: в Харьковской области ликвидировали комвзвода батальона "Волкодавы" ВСУ
Редакция сайта ТАСС
03:34
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Командир взвода БПЛА батальона "Волкодавы" 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ ликвидирован в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"На харьковском направлении точным авиаударом уничтожен пункт управления взвода БПЛА 34-го батальона "Волкодавы" 57-й омпбр. Ликвидирован командир взвода", - сказал собеседник агентства.