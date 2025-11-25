ТАСС: ВСУ стали отправлять в штурмовики депортированных из Польши украинцев
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады начало доукомплектовывать подразделение депортированными из Польши украинцами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На сумском направлении 80-ю одшбр начали доукомплектовывать депортированными из Польши гражданами Украины. Прямо из пропускного пункта они отправляются в учебный центр под Луцком, после чего - на передовые позиции в районе Садков", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал глава польского МВД Марчин Кервиньский в сентябре, как минимум 1 тыс. граждан Украины депортировали из Польши с начала текущего года. По его словам, "они нарушили польское законодательство и не вели себя как подобает гостям".
25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о продлении помощи для украинских беженцев, аргументировав свое решение необходимостью ввести ограничения на выплату детских пособий для неработающих украинцев.