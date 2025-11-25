МО РФ: ВСУ расстреливали жителей Красноармейска в ДНР

Многие горожане провели в укрытиях более года, сообщили в военном ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Украинские военные расстреливали жителей Красноармейска Донецкой Народной Республики и целенаправленно направляли ударные беспилотники в их убежища. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Многие мирные жители провели в укрытиях более года, выбираясь на улицу из подвалов только в случае крайней необходимости, рискуя собственной жизнью. Люди прятались от обстрелов, дронов ВСУ и от личных встреч с украинскими боевиками, которые могли закончиться их гибелью. Украинские неонацисты расстреливали всех, кто появлялся на их глазах, а также выслеживали места временного размещения горожан и целенаправленно направляли ударные БПЛА в их убежища", - рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в некоторых дворах за время нахождения в городе ВСУ образовались стихийные кладбища. "Жители одного дома похоронили четверых соседей: одного украинские боевики застрелили, когда покидали город, трое умерли из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи", - добавили там.

Также российское военное ведомство опубликовало видео о том, как военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" продолжают оказывать всю необходимую помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска.