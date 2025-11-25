В России выпуск снарядов для ствольной артиллерии вырос в 10 раз с начала СВО
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Производство вооружений в РФ по многим позициям выросло в разы и даже десятки раз, заявил в интервью ТАСС генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
"По многим позициям рост в разы и даже в десятки раз. К примеру, выпуск снарядов для ствольной артиллерии увеличился в 10 раз с начала СВО. Для реактивных систем [залпового огня] - более чем в 12 раз", - сказал собеседник агентства.
В интервью Чемезов также заявил, что Ростех готов дополнительно нарастить производство вооружения и военной техники, если будет такая необходимость.
