В России выпуск снарядов для ствольной артиллерии вырос в 10 раз с начала СВО

Для реактивных систем залпового огня подобный показатель увеличился более чем в 12 раз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Производство вооружений в РФ по многим позициям выросло в разы и даже десятки раз, заявил в интервью ТАСС генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"По многим позициям рост в разы и даже в десятки раз. К примеру, выпуск снарядов для ствольной артиллерии увеличился в 10 раз с начала СВО. Для реактивных систем [залпового огня] - более чем в 12 раз", - сказал собеседник агентства.

В интервью Чемезов также заявил, что Ростех готов дополнительно нарастить производство вооружения и военной техники, если будет такая необходимость.

Полный текст интервью будет опубликован 26 ноября в 09:00 мск.