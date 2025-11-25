Чемезов рассказал о преимуществах российских танков

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские танки имеют дополнительную круговую защиту от дронов, в отличие от тех же американских Abrams. Россия задает тренды в мировом танкостроении, все российские танки, заявил в интервью ТАСС генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Если говорить, например, о наших танках, произведенных "Уралвагонзаводом", то по опыту СВО они получили дополнительную круговую защиту от дронов и противотанковых ракет. На Abrams это только собираются делать - у нас подсмотрели. Ранее это переняли у нас израильтяне. То есть, можно сказать, что мы задаем тренды в мировом танкостроении", - сказал глава госкорпорации.

Он добавил, что российская бронетехника менее требовательная и сложная в обслуживании, чем западная. "Нашу бронетехнику часто можно отремонтировать практически в чистом поле. Есть случаи, когда Т-90М "Прорыв" многократно возвращался в строй после серьезных попаданий, каждый раз его удавалось вернуть в боевое состояние. То есть, с точки зрения ремонтопригодности, современные отечественные танки продолжают традиции легендарного Т-34. С Abrams так не получится - там потребуются заводские специалисты. Если вообще удастся вытащить подбитую махину с поля боя с ее массой", - добавил Чемезов.

Полный текст интервью будет опубликован 26 ноября в 09:00 мск.