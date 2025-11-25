ВС РФ уничтожили пикап, миномет и пункт временной дислокации ВСУ под Северском
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили на северском направлении украинский пункт временной дислокации, пикап и миномет, сообщили в Минобороны РФ.
"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы БПЛА и расчеты артиллерии Южной группировки войск в ходе ведения разведки обнаружили пикап, пункт временной дислокации и миномет противника. Точными попаданиями ударных дронов и артиллерии цели были уничтожены", - сказано в сообщении.
Кроме того, расчеты артиллерии выявили и уничтожили пункт управления БПЛА противника в районе Северска.
На краматорско-дружковском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии уничтожили более пяти антенн управления дронами, а артиллеристы уничтожили склад противника.