Зенитчики "Центра" сбили ударный БПЛА "Дартс" ВСУ на красноармейском направлении

В Минобороны РФ отметили, что также в зоне ответственности группировки в районе Красноармейска военнослужащими были ликвидированы тяжелый коптер и антенные ретрансляторы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23-2 30-й группировки войск "Центр" уничтожили ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Дартс" на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Дежурный расчет своевременно обнаружил низколетящую цель, определил ее параметры движения и открыл огонь из двух автоматических пушек 2А14 калибра 23 мм. Несколько очередей оказались результативными - дрон-камикадзе был уничтожен на подлете к контролируемому участку. Оперативность действий позволила предотвратить нанесение точечного удара и сохранить безопасность личного состава на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что также в зоне ответственности группировки в районе Красноармейска военнослужащими были ликвидированы тяжелый коптер и антенные ретрансляторы для усиления каналов управления вражескими беспилотными аппаратами.

"Расчеты зенитных установок и посты воздушного наблюдения 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" ежедневно выполняют задачи по обнаружению, идентификации и нейтрализации воздушных угроз. Подразделения ПВО действуют в единой системе взаимного прикрытия, обеспечивая минимизацию "мертвых зон" и оперативное реагирование на любые попытки применения БПЛА противником", - подчеркнули в министерстве.