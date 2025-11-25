Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
Мужчина получил ранение в результате атаки дрона на автомобиль в селе Ясные Зори под Белгородом. Об этом сообщает оперштаб региона.
Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников нанесли удары по критической инфраструктуре в прифронтовых районах Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Выделение Минобороны Украины 1,5 га властям Львова для открытия нового кладбища показывает, что Киев не планирует заканчивать боевые действия. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
