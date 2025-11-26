ТАСС: ВСУ перебросили к Гуляйполю сформированные из осужденных заградотряды

В российских силовых структурах также отметили, что под публикациями официальных украинских ресурсов родственники боевиков теробороны сообщают о критической ситуации в 77-м батальоне ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Dan Bashakov

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Украинское командование отправило осужденных военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка для контроля за боевиками 102-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ на гуляйпольском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Украинское командование перебросило в район Гуляйполя, где наступает группировка войск "Восток", заградительные отряды, которые формируются из бывших осужденных боевиков 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Так, 77-й батальон 102-й бригады оказался зажат между бойцами группировки войск "Восток" с одной стороны, заградительными отрядами 225-го штурмового полка - с другой", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что под публикациями официальных украинских ресурсов родственники боевиков теробороны сообщают о критической ситуации в 77-м батальоне ВСУ. По его словам, украинские военнослужащие оказались в окружении в районе Червоного и Зеленого Гая Запорожской области, в то время как выход из него заблокирован заградотрядом.

"Критическое положение ВСУ на участке наступления группировки войск "Восток" украинское командование отрицает, заявляя, что "окружения нет, с бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых". Информацию о переброске на участок заградительных отрядов в ВСУ назвали "не соответствующей действительности", - добавил представитель силовых структур.