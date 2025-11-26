Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ на северных окраинах Северска
ЛУГАНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Российские войска прорвали оборонительную линию ВСУ на северных окраинах Северска и заняли часть фортификационных сооружений украинских войск. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"За несколько суток в результате решительных действий ВС РФ прорвана оборонительная линия ВФУ на северных окраинах населенного пункта Северск. Осуществив рывок и преодолев первую оборонительную линию противника, наши штурмовые подразделена развили успех и заняли часть фортификационных сооружений врага", - сказал он.
Эксперт уточнил, что под контроль российских войск перешла большая часть укрепрайонов в северной части города. По его словам, среднее продвижение ВС РФ составляет около 500 м в сутки.
"Следует отметить, что весомых результатов добились наши подразделения, действующие в южной части города", - подытожил Марочко.