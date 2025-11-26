В Туапсе ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

Спасатели продолжают ликвидировать последствия в одном из многоквартирных домов

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в Туапсе после атаки БПЛА, совершенной накануне киевским режимом, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"После атаки БПЛА в Туапсе ввели локальный режим ЧС. Второй день спасатели продолжают ликвидировать последствия в одном из многоквартирных домов. В ближайшее время здесь начнут восстанавливать кровлю. Комиссия по оценке ущерба продолжает обследовать пострадавшие квартиры", - говорится в официальном заявлении.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Сообщалось, что ранения, в основном легкие и средние, получили девять человек, восемь из них были госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. По данным оперативного штаба региона, повреждены объекты в нескольких муниципалитетах: Новороссийск, Геленджик, Туапсинский и Динской, Павловский районы, Краснодар.