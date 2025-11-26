Чемезов: ВСУ не может сбивать управляемые снаряды РСЗО "Торнадо-С"

Глава Ростеха подчеркнул, что противник не может сбивать их даже при помощи западного ПВО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины, даже несмотря на наличие западных зенитных ракетных комплексов, не могут сбивать управляемые снаряды реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"В то же время, наши управляемые снаряды РСЗО "Торнадо-С" у противника плохо получается сбивать, даже при наличии у ВСУ западных зенитных комплексов", - сказал глава госкорпорации.

Полный текст интервью будет опубликован 26 ноября в 09:00 мск.