Над Россией уничтожили 33 украинских БПЛА

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над регионами РФ 33 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 - над территорией Белгородской области, 10 - над территорией Воронежской области, 4 - над территорией Липецкой области, 1 - над территорией Брянской области и 5 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - сказали там.