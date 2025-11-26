ВСУ нанесли ракетный удар по школе в Каховке

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 26 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по зданию школы в Каховке Херсонской области, никто не пострадал, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

"Каховка, сегодня, половина четвертого утра. Новый прилет в школу №1. Ракетный удар. В здании никого не было. Обошлось без жертв и пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале.

Предыдущий удар по школе был нанесен 25 ноября. Тогда, по информации главы округа, минометный снаряд попал в угол здания.