Марочко: ВС РФ окружили часть подразделений ВСУ на богуславском направлении

Противник проводит регулярные контратаки со стороны Новоплатоновки, однако оперативно-тактическая обстановка делает деблокирование подразделений практически невозможным, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ в ходе наступательной операции окружили часть украинских военных в районе населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе успешной наступательной операции наших войск, двумя сосредоточенными ударами с дальнейшим продвижением, часть украинских боевиков оказалась в оперативном окружении в районе населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области", - сказал он.

Марочко добавил, что ВСУ проводят регулярные контратаки со стороны Новоплатоновки, однако сложившаяся оперативно-тактическая обстановка делает реализацию деблокирования подразделений практически невозможной.

По его словам, 4-километровый участок дороги Новоплатоновка - Богуславка уже находится под огневым контролем российских войск. Кроме того, как отметил обозреватель, с запада пути к отступлению для ВСУ перерезает водная преграда - Оскольское водохранилище.