Боец Банхар: самодельная защита спасла танк и его экипаж при налете дронов ВСУ

Военный ВС РФ рассказал, что защиту изготовили из распутанных металлических тросов и арматуры

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Романенков/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Экипаж танка уцелел в бою в ДНР во время атаки украинских дронов, а также смог вывезти почти не поврежденную машину благодаря новой усиленной защите из распутанных металлических тросов и арматуры, которую бойцы изготовили сами. Об этом ТАСС рассказал командир танкового взвода группировки войск "Восток" с позывным Банхар.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"При стрельбе враг обнаружил наше местонахождение и начал обрабатывать минометами. После нескольких прилетов было принято решение откатиться, найти другое место, запасное место. И во время отката нас вражеские расчеты FPV-дронов догнали, наш танк был поражен. Но силами экипажа в целости мы эвакуировали этот танк. Защита была, конечно, дополнительные элементы, различные сетки, арматура. Она помогла, достойно помогла. Повреждения были минимальные", - сказал Банхар.

По словам военнослужащего, дополнительные защитные укрепления, помимо "мангалов", экипажи танков изготавливают самостоятельно. "Это, конечно, кропотливая работа, силами экипажа, взвода, просто обработаем плотненько", - добавил боец.