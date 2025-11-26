Рябков: об уступках или сдаче подходов РФ по Украине не может быть и речи

Москва приветствует усилия Вашингтона по поиску разумных решений в вопросе украинского урегулирования, подчеркнул замглавы МИД России

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Москва приветствует усилия Вашингтона по поиску разумных решений в вопросе украинского урегулирования, однако ни о какой сдаче подходов и ни о каких уступках с российской стороны не может быть и речи, подчеркнул на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Читайте также

Терпение в диалоге с США, спекуляции Запада и отказ от уступок. Заявления МИД России

"Мы приветствуем усилия администрации [президента США Дональда] Трампа по поиску разумных решений, разумных развязок. Различные версии этого плана - это переговорный момент, - подчеркнул Рябков. - Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи".

Дипломат напомнил, что позиция России изначально достаточно последовательная: "Она касается разных аспектов нынешней ситуации и замыкается в значительной степени на первопричины кризиса, с которыми мы имеем дело уже давно, долгое время". При этом, подчеркнул замглавы МИД РФ, и "различные элементы Анкориджа сами по себе представляют компромиссные решения", о чем также уже говорил российский лидер Владимир Путин. "Это вот та база, по которой мы будем сверяться, когда изучим и продолжим обсуждение версии, которая сейчас на столе или будет на столе", - добавил Рябков.