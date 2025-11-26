Статья

Терпение в диалоге с США, спекуляции Запада и отказ от уступок. Заявления МИД России

Здание министерства иностранных дел РФ © Александр Ярик/ ТАСС

Российско-американские отношения все еще находятся на ранних стадиях процесса нормализации, заявил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Москва проявляет должное терпение в диалоге с Вашингтоном.

Рябков подчеркнул, что ни о каких уступках или сдаче подходов России по Украине не может быть и речи, а СМИ необходимо проявлять ответственность и не поддаваться на провокации.

Об отношениях с США

Отношения России и США находятся все еще на ранних стадиях нормализации, "общий успех данного процесса не гарантирован".

Российской стороне еще только предстоит убедиться "в готовности США на деле уважать" ее коренные интересы и равноправно работать над устранением первопричин кризиса и "принципиальных противоречий".

Россия готова к продолжению диалога с США по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, "но только на равноправной и взаимовыгодной основе".

Действия Вашингтона в сфере отношений с Москвой довольно противоречивы, даже "несмотря на декларируемую нынешней администрацией США поддержку восстановления диалога с Россией".

Россия проявляет "должное терпение" в диалоге с США.

"Реальных сдвигов" в диалоге с американской стороной по возобновлению авиасообщения и возврату дипломатической собственности России пока нет.

О спекуляциях вокруг мирного плана по Украине

Средства массовой информации должны проявлять максимальную ответственность и не поддаваться на провокации: "Сейчас ровно тот период, тот момент, когда нельзя поддаваться на провокации".

Российская сторона фиксирует множество информационных атак на саму идею выхода на договоренности по Украине: "За прошедшие дни мы видели множество информационных вбросов, атак, нападений через британские средства массовой информации, через соцсети на саму идею выхода на договоренности, причем договоренности, которые будут означать обращение в том числе к первопричинам этого конфликта".

"Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи".

Россия не готова публично обсуждать различные версии плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине: "В конце концов, необходимо время и внимание для того, чтобы продолжился диалоговый процесс".

Дипломатические усилия по Украине "требуют тишины", Запад намерено использует СМИ как оружие в информационной войне: "Здесь мы видим, что целый ряд средств массовой информации используется не просто как "сливные бачки", а как оружие в информационной войне".

О глобальной безопасности

Россия допускает возможность продления количественных лимитов по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и через год в случае их сохранения: "В дальнейшем могло бы приниматься решение о продлении такого положения дел, разумеется, на основе анализа стратегической обстановки".

Россия рассчитывает, что негативных сценариев в сфере стратегической стабильности удастся избежать, но "готова к любому развитию событий".

Ситуация с глобальной безопасностью резко обострится, если американская сторона не примет предложение России по ограничениям по ДСНВ и "приступит к наращиванию своих потенциалов".

Об украинском урегулировании

Поставки оружия и разведывательной информации США Украине продолжаются, несмотря на сформированный во время саммита на Аляске "комплекс российско-американских взаимопониманий".

Потенциальные угрозы будущего

Азиатско-Тихоокеанский регион "может стать одним из конфликтогенных", поскольку провокационный курс отдельных столиц в регионе "проявляется в значительно большей степени, чем до сих пор".

