Рябков: АТР может стать конфликтным регионом

Провокационный курс отдельных столиц там в последнее время возрос, указал замглавы МИД

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) рискует стать одним из конфликтогенных, поскольку провокационный курс отдельных столиц там в последнее время возрос. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы отдаем должное сдержанности Пекина и его вместе с тем твердости в отстаивании национальных интересов. Но провокационный курс некоторых столиц в регионе в последнее время проявляется в значительно большей степени, чем до сих пор. Не занимаясь разбором детальным того, что сделано, в целом хочу сказать, что этот регион потенциально может стать одним из конфликтогенных. Пока этого не произошло, нужно проявлять взвешенный подход, и союзники США в регионе, в первую очередь, должны ответственно и здраво подходить к данному сюжету, понимая, насколько тема Тайваня имеет центральное значение, насколько она чувствительна для Китая" - указал замминистра.

"Мы нашим китайским партнерам, ближайшим нашим коллегам, с которыми мы взаимодействуем по всем вопросам, будем в этом плане оказывать содействие", - добавил дипломат.

Трения Пекина и Токио из-за Тайваня

Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми сообщил, что его страна не отказывается от планов по размещению ракет средней дальности на территории гарнизона Сил самообороны на острове Йонагуни, расположенном примерно в 110 км от Тайваня. Это заявление прозвучало незадолго после высказываний японского премьер-министра Санаэ Такаити, которая прежде сказала, что возможный военный кризис вокруг Тайбэя будет представлять "экзистенциальную угрозу", способную вынудить Токио воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Подобная позиция вызвала резкое недовольство Пекина и привела к усилению напряженности в отношениях двух государств.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.