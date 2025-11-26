Рябков: время зерновой сделки ушло

По словам замглавы МИД РФ, Евросоюз саботировал реализацию целой серии пониманий, которые помогали бы выравниванию ситуации на продовольственных рынках

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Время зерновой сделки все-таки ушло. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Зерновая сделка, время ее, видимо, все-таки скорее ушло. Есть, разумеется, понимание, что в сфере продовольственной безопасности необходимы действенные работоспособные усилия. И я хочу подчеркнуть, что тот же самый Евросоюз, который кичится своим квазигуманитарным подходом ко многим международным вопросам, на деле просто саботировал реализацию целой серии пониманий, которые помогали бы выравниванию ситуации на продовольственных рынках и, главное, давали бы возможность странам и людям, которые в этих странах живут, особо нуждающимся в продовольствии по приемлемым ценам, получать его из России. Нет, геополитика здесь опять застит глаза", - отметил он, отвечая на вопрос о словах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении обсудить возобновление договоренностей по зерновому коридору.

Замглавы МИД РФ отметил, что так же, как и по множеству других вопросов, Евросоюз движим собственными иллюзиями о том, "что такое на сегодня международная повестка дня и как с ней нужно иметь дело". "Мы осуждаем этот деструктивный курс. Мы видим, что ни опыт ничему не учит этих людей, ни какие-то события, которые, казалось бы, должны были бы их вразумить. Но ничего, мы продолжим соответствующую работу с теми в мире, кто проявляет здравый, вменяемый конструктивный подход, кто стремится к нормальному партнерству без геополитических и иных идеологических наслоений. И Турция в числе именно таких стран", - подчеркнул замминистра.

По словам Рябкова, отношения РФ с Турцией развиваются динамично и позитивно. "Есть целый ряд крупных проектов, которые закладывают основу для нашего, в том числе и экономического партнерства на годы и десятилетия вперед. Продуктивный политический диалог", - констатировал он.

"Есть нюансы, есть, разумеется, определенные нестыковки, в том числе в восприятии серьезных международных проблем. Это нормально. Зрелые отношения между странами, тем более такими, как Россия и Турция, при всем том Турция - это член НАТО, предполагают, что не бывает все безоблачно и есть повод для того, чтобы продолжать эти обсуждения. В хорошем контакте находятся все наши звенья государственных аппаратов, экономический блок, разумеется, лидеры в диалоге. Я хочу сказать, что здесь по большому счету потенциал не просто не исчерпан, а мы только-только приступаем к реализации того, что возможно в наших отношениях с Турцией", - добавил замглавы МИД РФ.

23 ноября Эрдоган заявил, что намерен в ходе запланированного на понедельник телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднять вопрос о возобновлении договоренностей по зерновому коридору.