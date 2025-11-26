Рябков: РФ допускает продление лимитов ДСНВ и через год в случае их сохранения

Замглавы МИД отметил, что при этом нужно будет анализировать стратегическую обстановку

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия допускает возможность продления количественных лимитов по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) и через год в случае их сохранения. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что российской стороной было предложено, чтобы Москва и Вашингтон "взяли на себя добровольные самоограничения в части соблюдения центральных количественных лимитов по ДСНВ после прекращения его существования как минимум на период в один год".

"В дальнейшем могло бы приниматься решение о продлении такого положения дел, разумеется, на основе анализа стратегической обстановки", - подчеркнул Рябков.

При этом замглавы МИД РФ обратил внимание, выдвинутая президентом России Владимиром Путиным инициатива в сфере пост-ДСНВ является логичным шагом, но в то же время требует проявления политической воли не только со стороны РФ, но и со стороны США.

Путин сообщил 22 сентября на совещании с Советом безопасности России, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.