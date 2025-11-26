Рябков: Россия не готова обсуждать версии плана Трампа по Украине публично

Необходимо время и внимание для того, чтобы продолжился диалоговый процесс, указал замглавы МИД

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия не готова публично обсуждать различные версии плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Читайте также

Терпение в диалоге с США, спекуляции Запада и отказ от уступок. Заявления МИД России

"Мы не готовы к тому, чтобы обсуждать некоторые детали происходящего, в том числе различные версии этого мирного плана, публично. В конце концов, необходимо время и внимание для того, чтобы продолжился диалоговый процесс", - сказал он.

Как подчеркнул Рябков, Москва к диалогу готова.

"Проблема в наличии или отсутствии политической воли строго выполнить те понимания, которые были достигнуты лидерами двух стран в Анкоридже, - указал он. - Мы привержены результатам Анкориджа и будем именно в этих рамках действовать дальше, соотнося то, что происходит сейчас, именно с базовыми установками, сформулированными там двумя президентами".

По словам замминистра, РФ реагирует "без пауз и спокойно" на идущие потоком обвинения в свой адрес со стороны Запада.

"Мы реагируем на них нашей готовностью добиваться реализации поставленных целей предпочтительно дипломатическим путем. Если будут пробуксовки, то действуя дальше в рамках СВО. Мы реагируем так, что мы обращаем свой голос к представителям мирового большинства, которые в подавляющем числе случаев проявляют здравый, взвешенный, разумный подход", - добавил он.