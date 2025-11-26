Расчет FPV-дронов за время СВО уничтожил 193 гексакоптера ВСУ "Баба-яга"

В Минобороны отметили, что подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ уверенно удерживают левый берег Днепра на каховском направлении в Херсонской области

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Расчет FPV-дронов-перехватчиков ивановских десантников за время специальной военной операции уничтожил 193 гексакоптера типа "Баба-яга". Об этом заявили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Один из расчетов ивановских десантников за время СВО уничтожил 193 "Бабы-яги" ВСУ. 192 единицы вражеских БПЛА были уничтожены ими в районе Артемовска и Часова Яра, а теперь данный расчет уже открыл счет сбитым гексакоптерам противника в Херсонской области", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ уверенно удерживают левый берег Днепра на каховском направлении в Херсонской области. Вместе с тем, военнослужащие на позициях подвергаются налетам вражеских гексакоптеров типа "Баба-яга", способных нести крупные боеприпасы для сброса или дистанционного минирования дорог. Для противодействия им в соединении ВДВ созданы расчеты ударных БПЛА, специализирующиеся на уничтожении данного типа вражеских беспилотников.

В ведомстве рассказали, что поиском в небе гексакоптеров ВСУ занимается оператор с позывным Сизый, чтобы быстро среагировать и уничтожить ее до полета к нашим позициям. Оператор ударного FPV-дрона с позывным Монтана выполняет непосредственное преследование "Бабы-яги", пока не настигает ее.