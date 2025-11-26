В двух округах Херсонщины из-за аварии в Запорожской области отключили свет

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей отнестись с пониманием и заверил, что аварийные бригады постараются сократить сроки ремонта

ГЕНИЧЕСК, 26 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение приостановили в двух округах Херсонской области для ремонтных работ, вызванных аварией в энергосистеме Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.

"С 14:00 (мск - прим. ТАСС) 26 ноября временно прекращена подача электроэнергии в ряде населенных пунктов Великолепетихского и Горностаевского муниципальных округов. Это необходимо энергетикам для проведения ремонтно-восстановительных работ в связи с аварийной ситуацией в энергосистеме Запорожской области, возникшей из-за обстрелов ВСУ", - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным оценкам, отключение продлится около 24 часов. Сальдо призвал жителей отнестись с пониманием и заверил, что аварийные бригады постараются сократить сроки ремонта.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по объектам электросетевой инфраструктуры, в результате с отключением света столкнулись порядка 40 тыс. абонентов в четырех муниципалитетах региона.