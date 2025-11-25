В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остались около 40 тыс. абонентов
МЕЛИТОПОЛЬ. 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар по объектам электросетевой инфраструктуры в Запорожской области, из-за отключения электроэнергиипорядка 40 тыс. абонентов в четырех муниципалитетах остались без света.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противник нанес очередной удар по объекту электросетевой инфраструктуры, отключения затронули около 40 тыс. абонентов", - написал он. Глава региона отметил, что под удар попали Токмакский, Васильевский, Михайловский, Куйбышевский муниципальные округа, город Днепрорудное и близлежащие населенные пункты.
По словам главы региона, энергетики проводят восстановительные работы в сложных условиях и без перерывов. Сохраняется угроза новых обстрелов инфраструктуры со стороны противника.
Балицкий отметил, что социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, которые обеспечивают работу критической инфраструктуры.