Боец Фрол рассказал, как группа эвакуации скрылась от 12 дронов ВСУ в Затишье

Российские военнослужащие "бегали очень долго по лесопосадке" по всем траншеям, но затем нашли укрытие, поделился санинструктор

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Группа эвакуации ВС РФ сумела пережить атаку 12 FPV-дронов противника в ходе освобождения населенного пункта Затишье Запорожской области. Об этом в видео Минобороны рассказал санитарный инструктор с позывным Фрол.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы с товарищем пошли по задаче к раненым бойцам оказать помощь. Пока шли, на нас напали 12 FPV-дронов. Мы бегали очень долго по лесопосадке от них, по всем траншеям, но нашли укрытие - небольшой брус был над нами", - сказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что медицинские подразделения на фронте постоянно находятся под прицелом противника.

24 ноября в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Затишье военнослужащими Восточной группировки войск.