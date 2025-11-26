Мэр Энергодара: ВСУ усилили обстрелы после завершения режима тишины на ЗАЭС

Каждый день фиксируются попытки проникновения дронов-камикадзе на территорию города, сообщил Максим Пухов

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Удары беспилотников и обстрелы артиллерией Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины кратно увеличились после окончания локального прекращения огня в районе Запорожской АЭС, который был введен для восстановления ЛЭП. Об этом ТАСС заявил мэр города - спутника ЗАЭС Максим Пухов.

"За последнюю неделю мы видим интенсификацию ударов [ВСУ], как артиллерии ствольной, так и беспилотников. То есть за последнюю неделю кратно выросло количество попыток ударов беспилотниками. И мы каждый день снова фиксируем попытки проникновения дронов-камикадзе на территорию города", - сказал Пухов.

25 ноября ВСУ несколько раз пытались атаковать дронами Энергодар. Зафиксировано было не менее четырех прилетов вражеских БПЛА, сообщал глава города. Один из ударов пришелся по территории центра детско-юношеского творчества. Повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла. Пострадавших среди мирных жителей, сотрудников и детей нет.

О завершении локального прекращения огня в районе Запорожской АЭС, достигнутого при участии Международного агентства по атомной энергии, на станции сообщили 11 ноября. В этот день ВСУ возобновили обстрелы береговой линии Энергодара. 8 ноября на ЗАЭС заявили, что специалисты восстановили внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС по двум высоковольтным линиям - "Днепровская" и "Ферросплавная-1", что значительно повышает устойчивость энергосистемы станции. "Днепровская" была отключена на протяжении 30 дней после ударов ВСУ, ее восстановили и подключили 23 октября. Вторая линия - "Ферросплавная-1" - не функционировала с 7 мая.