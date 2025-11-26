В Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ

Раненую женщину транспортируют в больницу Белгорода

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 26 ноября. /ТАСС/. В Грайворонском округе и Шебекино Белгородской области двое мужчин и женщина получили ранения при атаках Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Грайворонском округе на окраине села Доброивановка FPV-дрон ударил по автомобилю. Женщину с баротравмой и множественными осколочными ранениями рук и грудной клетки бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. <…> На участке автодороги Головчино - Грайворон в результате детонации дрона о дорожное полотно сотрудник МЧС получил баротравму. <…> За медицинской помощью обратился мужчина, получивший баротравму от удара FPV-дрона по автомобилю на окраине города Шебекино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Грайворонском округе село Гора-Подол подверглось артобстрелу - в двух социальных и одном коммерческом зданиях, а также в четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады.

"В Шебекинском округе в селе Зиборовка дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта - получили повреждения два помещения и два транспортных средства. В селе Муром вследствие удара дрона загорелся частный дом. В поселке Малиновка Белгородского округа в результате детонации дрона огнем уничтожена хозпостройка", - добавили в оперштабе.