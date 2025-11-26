FPV-дроны сорвали ночную атаку гексакоптеров ВСУ в Запорожской области

Задачу выполнили операторы ударных беспилотников группировки войск "Восток"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" сорвали ночную атаку украинских тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга" в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурные расчеты воздушного наблюдения подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Восток" своевременно выявили приближение тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга" в направлении штурмовых подразделений группировки в районе Гуляйполя", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что ударные FPV-дроны вылетели в район нахождения беспилотников ВСУ и нанесли прицельные удары, уничтожив группу тяжелых гексакоптеров, не позволив им выйти на линию атаки.

В министерстве отметили, что своевременная и точная работа операторов дронов обеспечила дальнейшее продвижение штурмовых групп группировки войск "Восток" на данном участке.