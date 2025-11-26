ТАСС: возвращающиеся из госпиталя военные ВСУ не могут найти свое подразделение

В российских силовых структурах сообщили, что они просто перестают существовать

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" настолько быстро уничтожают силы 57-й мотопехотной бригады ВСУ, что ее личный состав после восстановления от ранения не может найти свое подразделение. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Волчанске продолжается наступление северян. Скорость продвижения штурмовых групп можно сравнить со скоростью уничтожения 57-й бригады ВСУ, которая держит там оборону. Дело дошло до того, что получившие ранения военнослужащие бригады, возвращаясь после лечения на передовую, не могут найти свое подразделение. Они просто перестают существовать, возвращаться им некуда", - рассказал собеседник агентства.