Пленный из ВСУ: украинские военные боятся попасть в 155-ю бригаду

По словам Николая Бобчука, в рядах ВСУ "у всех стресс, паника, нервы"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие боятся попасть в 155-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБР) ВСУ, из-за чего массово сбегают из частей, рассказал пленный военный ВСУ Николай Бобчук. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Люди боятся "155-ки". Командование уже недовольно. Мы эту войну не выиграем. Они все боятся, уходят в СОЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС) любыми путями, отмазываются. Боятся, убегают, бросают стволы, даже до позиции не доходят. [У всех] стресс, паника, нервы. Они не знают, что делать", - сказал пленный.

По словам Бобчука, он был пойман сотрудниками ТЦК, бежал из части, однако был вновь пойман, определен в 155-ю бригаду и отправлен на передовые позиции в качестве штурмовика.

Пленный рассказал, что вместе с двумя сослуживцами оставил позиции и несколько недель прятался в подвале здания в Красноармейске без запасов провизии, где вскоре был взят в плен российскими военнослужащими группировки войск "Центр".