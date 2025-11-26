В Херсонской области из-за атак ВСУ за сутки пострадали четыре жителя

Всех пострадавших госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 26 ноября. /ТАСС/. Четыре мирных жителя пострадали в Херсонской области за сутки в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Вследствие обстрелов киевского режима за последние сутки пострадали четыре мирных жителя. <...> В Днепрянах ранены 73-летняя женщина и 65-летний мужчина. Госпитализированы в Каховскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.

В Новой Каховке был ранен мужчина 1986 года рождения, его направили в Новокаховскую ЦРБ. Еще один мужчина 1984 года рождения пострадал в Голой Пристани из-за целенаправленной атаки ВСУ на жилой квартал.