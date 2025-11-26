Над Белгородской, Брянской и Курской областями сбили 10 БПЛА

Беспилотники перехватили и уничтожили в период с 12:00 до 16:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"26 ноября в период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в военном ведомстве.

Над территорией Белгородской области сбили шесть БПЛА, еще три уничтожили над Брянской областью и один - над Курской.