Над Белгородской, Брянской и Курской областями сбили 10 БПЛА
13:41
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"26 ноября в период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в военном ведомстве.
Над территорией Белгородской области сбили шесть БПЛА, еще три уничтожили над Брянской областью и один - над Курской.