Украинский военный призвал ВСУ прекратить боевые действия

Люди гибнут, но никому это не нужно, заявил Дмитрий Хаперский
14:32
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хаперский призвал бывших сослуживцев прекратить боевые действия в зоне СВО. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Очень негативно отношусь [к войне], потому что люди гибнут, но никому это не нужно. Пора было эту войну уже давным-давно закончить. Мама, я живой, все в порядке, не голодный, в тепле. Жди, скоро буду дома. А нашим хлопцам хочу передать, что пора завязывать всю эту войну", - сказал он.

Хаперский проходил службу в составе 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ, но принял решение сложить оружие и сдаться в плен. "Был на позиции, зашли двое солдат Российской Федерации. Решил сдаться, не испытывать судьбу", - отметил пленный.

По его словам, российские военные проявили к нему достойное отношение, а также обеспечили медикаментами и едой. 

