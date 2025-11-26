Более 30 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за атаки ВСУ

За сутки атакам подверглись 10 населенных пунктов Херсонщины

ГЕНИЧЕСК, 26 ноября. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. жителей остались без энергоснабжения в 61 населенном пункте в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В результате повреждения линий электропередачи без света остались 32 тыс. человек в 61 населенном пункте Скадовского, Каланчакского и Чаплинского муниципальных округов", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, за сутки атакам со стороны ВСУ подверглись 10 населенных пунктов Херсонщины.