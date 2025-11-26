FPV-дроны уничтожили броневик и наземный робототехнический комплекс ВСУ

Задачу выполнили операторы беспилотников Южного военного округа

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Южного военного округа уничтожили боевую бронированную машину и наземный робототехнический комплекс ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На константиновском направлении операторы подразделения беспилотных систем Южного военного округа пресекли попытку ротации украинских боевиков на одном из участков линии боевого соприкосновения. Расчеты FPV-дронов обнаружили и уничтожили боевую бронированную машину ВСУ, перевозившую живую силу противника", - информировали в ведомстве.

Кроме того, в момент доставки на украинские позиции боеприпасов был поражен наземный роботехнический комплекс боевиков.