FPV-дроны срывают попытки ВСУ вырваться из кольца окружения в Купянске

В Минобороны предоставили кадры боевой работы беспилотников

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" срывают попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" срывают попытки боевиков ВСУ вырваться из кольца окружения в Купянском районе Харьковской области", - информировали в ведомстве, предоставив кадры объективного контроля, полученных в режиме реального времени.

На видеокадрах видно, как военнослужащие с помощью FPV-дронов, преодолев средства радиоэлектронной борьбы противника, наносят точные удары по вражеской технике, тяжелым квадрокоптерам, блиндажам и живой силе ВСУ, пытавшихся вырваться из окружения. Также, применяя дроны-камикадзе, операторы дронов срывают ротации и подвоз боеприпасов противника.

В ведомстве рассказали, что в подразделениях созданы маневренные группы операторов беспилотников, которые оснащены самыми современными беспилотниками. Операторы дронов обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника, уничтожают цели. Действуют подразделения и днем, и ночью. Беспилотники оснащены специальными камерами для работы в темное время суток.