В Белгородской области трое мирных жителей пострадали при атаке БПЛА

ВСУ атаковали Грайворонский округ

БЕЛГОРОД, 26 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали Грайворонский округ Белгородской области, ранены три мирных жителя. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонском округе в селе Доброивановка в результате атаки дрона на движущийся автомобиль пострадали трое. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины и женщины диагностировали баротравмы, у третьей пострадавшей - ожоги обеих кистей и баротравму. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации отказались", - написали в оперштабе, добавив, что транспортное средство повреждено.

В Грайворонском округе в результате детонации FPV-дрона повреждено остекление, забор и газовая труба частного дома, еще у одного дома посечен фасад и выбиты окна. В Шебекинском округе при детонации FPV-дрона поврежден автомобиль, в Валуйском округе - разбита часть кузова у еще одного автомобиля. В Белгородском округе в результате детонации беспилотника повреждена входная группа в частном доме, в еще одном частном доме повреждена крыша.