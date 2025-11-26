Пленный из ВСУ: украинские военные в Красноармейске не знали, что они окружены

Интенсивность российских ударов была так высока, что многие военнослужащие ВСУ без разрешения командования оставляли позиции, добавил Богдан Король

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие, принимавшие участие в боях в Красноармейске, не знали, что полностью окружены российскими войсками, рассказал пленный военный ВСУ Богдан Король. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Задание было - поменять тех, кто был на "лежке" (на позиции - прим. ТАСС), и по рации докладывать о том, что видели и что слышали. Обещали отправить максимум на два месяца. Сначала еще более-менее кормили: вода, сигареты - нормально было. Второй месяц уже было хуже. Было так, что полторы недели вообще ничего не ели. Когда мы были на позициях, русские уже были в городе, а мы еще сидели и даже не знали, что находимся в полном окружении", - сказал пленный.

По его словам, интенсивность российских ударов была так высока, что многие украинские военные без разрешения командования начали оставлять позиции. "Сказали ждать [помощи]. Ждать не было смысла, потому что не было ни укрытия, ничего. Начали сами отходить, без команды", - рассказал он.

Пленный добавил, что вместе с сослуживцами неоднократно связывался с командованием и просил произвести ротацию, однако получал отказ и в конечном итоге был взят в плен российскими военнослужащими группировки войск "Центр".