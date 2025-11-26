Силы ПВО отражают воздушную атаку над Ростовской областью

Местных жителей попросили покинуть открытые участки улиц

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Военные отражают атаку БПЛА в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил глава Неклиновского района Василий Даниленко.

"В небе над Ростовской областью отражают воздушную атаку БПЛА врага. Прошу покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие", - написал он в Telegram-канале.

В ночь на 25 ноября Таганрог и Неклиновский район Ростовской области подверглись атаке БПЛА, в результате три человека погибли, 10 ранены, повреждена инфраструктура и жилые дома.