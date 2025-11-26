Марочко: ВСУ фиксируют рост давления ВС РФ на оккупированной Киевом части ЛНР

Военный эксперт также сообщил о росте числа боестолкновений на сопредельных территориях

ЛУГАНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Командование ВСУ фиксирует усиление давления со стороны российских войск и наращивание группировки ВС РФ на оккупированной Украиной части Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Противник фиксирует усиление давления со стороны ВС РФ на оккупированной части ЛНР. С начала текущей недели командирами на местах участились доклады вышестоящему украинскому руководству о наступательных действиях ВС РФ в районе населенных пунктов Надия, Новогригоровка и Петровское", - сказал он.

Эксперт также сообщил о росте числа боестолкновений на сопредельных территориях. По его словам, украинская разведка фиксирует наращивание российских сил и средств на этом направлении. "Также украинские разведорганы фиксируют наращивание сил и средств ВС РФ на данном направлении до критических значений, что может привести к обрушению оборонительной линии", - добавил Марочко.