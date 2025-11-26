Подразделение "Горыныч" ликвидировало двух диверсантов ВСУ

Солдат противника уничтожили на константиновском направлении

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 26 ноября. /ТАСС/. Подразделение "Горыныч" управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике ликвидировало двух диверсантов ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России во взаимодействии с 4 ОМСБР Южного военного округа ведет охоту на диверсионные группы украинских боевиков на константиновском направлении. Бойцы ФСБ выслеживали диверсионную группу противника, двигавшуюся в сторону Дзержинска. Операторы "Горыныча" ликвидировали двух украинских диверсантов и не допустили проникновение противника в тыл российской армии", - говорится в сообщении.