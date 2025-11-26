Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом

Их также уничтожили над Азовским морем

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, Крымом и Азовским морем с 08:00 до 12:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 08:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над акваторией Азовского моря, один БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - сообщили в военном ведомстве.